"Scegli la tua strada", tornano le giornate di orientamento del Rotary

Oltre mille studenti del IV e V anno delle scuole superiori di Lanciano, 5 istituti scolastici, le 3 università abruzzesi, l’ITS Sistema Meccanica di Lanciano, l'Università Telematica Internazionale UniNettuno, l'Accademia di Belle Arti L'Aquila e di Academy ForMe, decine di relatori fra professionisti, managers, docenti universitari e rotariani, sono i numeri delle due Giornate di Orientamento Universitario ed al mondo del lavoro “Scegli la tua strada” che il Rotary Club Lanciano organizza ormai da nove anni.

Il progetto è nato da una domanda: “cosa può fare il Rotary, un’associazione di imprenditori e professionisti, per i giovani del proprio territorio?” La risposta è fin troppo ovvia: aiutarli nel momento più delicato della loro crescita, quando si apprestano a decidere quale sarà il loro futuro.

L’Edizione 2019 di “Scegli la tua strada” è in programma il 7 e 8 marzo prossimi nel centro storico di Lanciano (Casa di Conversazione, Teatro Fenaroli e Palazzo degli Studi) e nell’Auditorium della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna di Lanciano.

Con un format ormai collaudato si organizzano, in collaborazione con le università di Chieti-Pescara, L’Aquila e Teramo, l’ITS di Lanciano, l'Università Telematica Internazionale UniNettuno, l'Accademia di Belle Arti L'Aquila e di Academy ForMe, due giornate di lavori nel corso delle quali gli studenti prossimi alla maturità avranno l’opportunità di conoscere l’offerta formativa, acquisire informazioni, moduli, piani di studio, pubblicazioni attraverso workshop tematici, seminari e desk informativi.

Nella prima giornata, domani 7 marzo, ci saranno quattro workshop tematici (giuridico-economico, tecnico-scientifico, umanistico letterario artistico e sanitario) e a Palazzo degli Studi i desk informativi delle tre università abruzzesi.

Nella seconda giornata, 8 marzo dalle 9 alle 13, è prevista una tavola rotonda in cui giornalisti, opinion leaders ed eccellenze imprenditoriali, scientifiche e culturali si confrontano su un tema relativo alla nostra società ed alla opportunità formative e lavorative offerte agli studenti. Il tema di questa edizione è “Smart future, cittadino digitale. Per non rinunciare a sognare”. Alla tavola rotonda assisteranno gli studenti del quarto anno delle scuole superiori.

La discussione tra professionisti, docenti universitari e studenti provocherà la riflessione (non affidarsi a giudizi impulsivi), la motivazione ad approfondire (ossia di farsi e fare continue domande) e di cercare alternative (sondando i diversi punti di vista che dovrebbero portare alla sintesi più equilibrata). Le discussioni, indicando le rotte possibili, metteranno gli studenti nella condizione di capire e di scegliere la propria rotta oltre i pregiudizi e le opinioni personali.

Interverranno Filippo Paolini - Presidente Rotary Club Lanciano - Gabrio Filonzi- Governatore Distretto 2090 Rotary International - Matteo Cotellessa - Social Media Manager Mediaset - Diego Fusaro - Saggista e filosofo - Vincenzo Russi - CEO e-Novia - Antonio Teti - Esperto di Cyber Security e Cyber Intellingence e docente Università D'Annunzio Chieti-Pescara - Gilberto Candeloro - imprenditore e Presidente Fondazione ITS Sistema Meccanica - Lino Olivastri - Coordinatore MATCH 4.0 Digital Innovation Hub Abruzzo (Confindustria Abruzzo).