Primarie Pd, con il 71,28% anche a Lanciano vince Zingaretti

Sono stati 980 i votanti a Lanciano, con 975 voti utili nelle primarie del Partito Democratico di ieri, domenica 3 marzo. E anche a Lanciano a vincere è stato Nicola Zingaretti con 695 voti pari al 71,28%. Secondo posto per Roberto Giachetti con il 21% (206 voti) e terzo per Maurizio Martina fermo al 7,6% con 74 voti.

Il 30 aprile 2017, nelle ultime primarie Pd che, dopo il referendum del 4 dicembre 2016, videro la riconferma di Renzi, a votare a Lanciano furono in 858, 122 in meno rispetto al voto di ieri.

Con un totale in Abruzzo del 63,8%, Zingaretti elegge 12 delegati, tra cui la lancianese Maria Saveria Borrelli, con il 23% Martina ne elegge 4 e con il 13,2% Giachetti 2 delegati. Ancora in forse l’elezione di Angelo Laccisaglia, capolista in provincia di Chieti per la mozione Giachetti.