A piazza Memmo terminal bus tra degrado e incuria

Degrado, abbandono e una pessima immagine per la città. E’ questa la denuncia di CasaPound Lanciano per la situazione del terminal bus in piazza Memmo dove è situata una struttura incompiuta da quasi un decennio. L’edificio doveva ospitare gli uffici per il terminal bus, ma i lavori non sono stati mai completati, e ad oggi la situazione non sembra volgere verso un futuro migliore.

“Dopo quasi un decennio le cose non sono cambiate, ma anzi peggiorate – così in una nota Marco Pasquini, responsabile locale di CasaPound Italia – La struttura oltre ad essere incompiuta, è di facile accesso per chiunque, vandali compresi. Per non parlare dell’orrenda immagine della città che questo scempio dà alle centinaia di turisti che ogni anno arrivano a Lanciano proprio in quel piazzale”.

“Dal momento che la struttura è tornata sotto il controllo dell’amministrazione comunale, chiediamo immediatamente che l’edificio venga adeguatamente isolato in quanto cantiere, con delle recinzioni adeguate e relativa segnaletica per la sicurezza. Ci aspettiamo inoltre che il Comune completi l’opera, in modo da sanare quello che ad oggi è un vero e proprio dente cariato per la città.”