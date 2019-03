Scuolavolley 2019, la squadra dell’IIS Mattei di Vasto vince il torneo ’allievi’

È stata la squadra dell'IIS Mattei di Vasto ad aggiudicarsi la vittoria nel torneo allievi di Scuolavolley 2019, evento sportivo organizzato gruppo volley del Cedas Sevel di Atessa e l’egida del Comitato Regionale Abruzzo dello CSAIN (Centri Sportivi Aziendali Industriali). Sabato 2 marzo otto squadre formate da ragazzi e ragazze del primo triennio delle scuole superiori si sono sfidate nel palazzetto dello sport di via Rosato a Lanciano e nelle palestre scolastiche dell’I.S. Da Vinci e dell’ E. Fermi del capoluogo frentano.

Oltre 100 i partecipanti, tra studenti e professori, che si sono dati battaglia per la conquista della vittoria. Nella partita decisiva si sono affrontate le rappresentative del liceo Vittorio Emanuele II di Lanciano, e dell’IIS. E. Mattei di Vasto. E sono stati proprio gli studenti e le studentesse della cittadina adriatica (Andrea Liberatore, Tomka Yevhen Giulio, Menna Lorenzo, Alisia Di Tullio, Cane Federica, Simone Sorgini, Cristian Gallucci, Andrea Baiocco, Santilli Alessia allenati dalla professoressa Raffaella Vitale) ad imporsi per 2-0 conquistando così la vittoria per il secondo anno consecutivo. Il terzo posto è andato alla squadra dell’I.S. Da Vinci – De Giorgio di Lanciano che, nella finale di consolazione, ha avuto la meglio sui portacolori del Fermi – De Giorgio di Lanciano. Le altre finali di consolazione hanno visto classificarsi al 5° posto gli ortonesi dell’Acciaiuoli – Einaudi che hanno preceduto nell’ordine il liceo Artistico Palizzi di Lanciano, l’Omnicomprensivo di Guardiagrele e l’Omnicomprensivo di Atessa.

Scuolavolley si concluderà sabato 9 marzo con la disputa del torneo juniores. Al termine di questa seconda giornata di gare sarà assegnata la “Supercoppa – Trofeo Cedas Sevel” che premierà l’istituto che avrà conseguito il miglior risultato complessivo.