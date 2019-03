Il lancianese Andrea Rossi Principe vince la prima tappa del circuito Next Gen

Vittoria per il giovane lancianese Andrea Rossi Principe nella prima tappa del circuito giovanile Next Gen di tennis nella categoria under 14. Il tennista frentano si è affermato sui campi del Tennis Club Foggia, dove si è svolta la competizione dedicata ai giovani atleti di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Basilicata nati negli anni dal 2003 al 2010.

Rossi Principe, che nel corso del torneo non ha lasciato per strada neanche un set, in finale ha battuto la testa di serie numero 1 Fabio Di Michele con un netto 6-4/6-1. Da sottolineare la belle prove in campo maschile anche di Vittorio Giardino, Marco Seccia e Marco Ottobrini mentre in campo femminile quelle di Sveva ZImbaro e Asia Zulli.

La prossima tappa ci sarà a Jesi, dove Andrea Rossi Principe cercherà di difendere il primo posto in classifica