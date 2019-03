Con un grosso taglierino minacciano il cassiere: rapina alla Banca di Puglia e Basilicata

Rapina oggi pomeriggio alla Banca di Puglia e Basilicata di Lanciano. Il colpo alla filiale di piazza della Pietrosa è stato messo a segno ogni pomeriggio attorno alle 16. La polizia dà la caccia ai due rapinatori, che hanno agito a volto coperto, minacciando il personale della filiale con un grosso taglierino.



LA TESTIMONIANZA - Racconta Paolo Martelli, dipendente dell'istituto di credito: "Il primo rapinatore penso si sia coperto il viso una volta entrato, il secondo era già a volto coperto. Sono giovani erano armati di un taglierino; chiamarlo taglierino è riduttivo, visto che era molto grande. Dentro c'erano tre miei colleghi. Il collega alla cassa ha dovuto subire l'aggressività di questi signori. Nessuno si è fatto male. Hanno portato via quello che potevano trovare in una cassa di una banca di oggi, non più di 5-6mila euro. È successo un quarto d'ora dopo la riapertura. Dentro c'erano tre miei collegi, un uomo (il cassiere) e due donne. E poi c'ero io che rientravo. Una Panda bianca era l'auto di fuga, con il complice che faceva da palo, che ha suonato il clacson, visto che non arrivavano, poi è sceso ed è arrivato al portellone a dire loro di srbrigarsi a uscire. Io rientravo e l'ho visto. Mi ha visto mentre chiamavo il 113, ma poi c'era anche altra gente".

Sul posto gli agenti del Commissariato di Lanciano e la scientifica.



In aggiornamento