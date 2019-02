Ricostituita a Lanciano la Delegazione del Fai

E' stata ricostituita, a seguito delle scadenze delle precedenti cariche, la Delegazione di Lanciano del Fai, Fondo Ambiente Italia. Dopo una pausa che ha portato all'ingresso di nuovi soci e a un ricambio negli incarichi direttivi, il nuovo gruppo è già all'opera per l'organizzazione delle Giornate di Primavera, la grande festa dedicata alle bellezze del Paese in programma il 23 e 24 marzo.

A guidare la Delegazione è Ersilia Caporale, affiancata dal vice Franco D'Amico, e coadiuvata dagli altri componenti: Flavia Antonacci, Paola Giallonardo, Marilena Cericola, Alberta Maranzano, Robertra Odoardi, Katia Serafini, Angela Troilo, Licia Caprara, Giuseppe Bellini, Dante Troilo, Giovanna Maj.

"Siamo un gruppo animato da grande entusiasmo e dalla comune passione per il nostro territorio - mette in evidenza Ersilia Caporale - che desideriamo promuovere affinché luoghi e beni inaccessibili o poco conosciuti possano essere apprezzati da un pubblico ampio. In questi giorni stiamo lavorando all'allestimento dei siti da aprire nella Giornate Fai di Primavera, suddivisi in due itinerari che saranno presentati in prossimità delle date, un vero e proprio Viaggio della memoria".

Il Fai, com'è noto, è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 per tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Un impegno finalizzato alla cura dei luoghi e al modo in cui le persone li vivono.