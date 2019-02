M’illumino di meno, le iniziative a Lanciano a lume di candela

Il 1 marzo si celebrerà in tutta Italia “M’Illumino di meno”, una iniziativa simbolica finalizzata alla sensibilizzazione al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, lanciata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2. L’evento prende il nome dai celebri versi di Mattina di Giuseppe Ungaretti ("M'illumino / d'immenso"), ed è organizzata ogni anno nei giorni a ridosso della ricorrenza dell'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.



La campagna invita a ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili o svolgendo attività che fanno stare bene senza consumare il pianeta. Inizialmente rivolta ai soli cittadini, è stata accolta con successo dapprima a livello locale, con adesioni da parte dei singoli comuni, ed in seguito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il patrocinio del Ministro dell'ambiente. Solitamente vengono spente per alcune ore le luci dei principali monumenti oppure vengono proposte attività sociali che non comportano sprechi energetici.



A Lanciano ci saranno molteplici iniziative. I ristoratori del centro storico aderenti a Taste of Lanciano, il brand frentano che vuole riunire le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia e l’atmosfera di un centro storico fra i più belli del centro Italia, aderiscono all’iniziativa proponendo “Anche noi ci illuminiamo di meno...”, una cena a lume di candela per coniugare la sensibilizzazione al risparmio energetico con una romantica, allegra e piacevole serata degustando i menù a prezzo fisso proposti da 8 ristoranti.

Anche il Comune di Lanciano aderisce all'iniziativa abbassando l'intensità dell'illuminazione pubblica nel quartiere di Lancianovecchio, in piazza Plebiscito e in corso Trento e Trieste dalle 19 alle 23 di domani. Inoltre, il Comune patrocina gli eventi in programma nel cuore del centro storico della città. Alle 18.30 raduno in piazza Plebiscito e visita guidata a lume di candela nel quartiere Lancianovecchio a cura del comitato Croce Rossa Italiana di Lanciano in collaborazione con l'Associazione Amici di Lancianovecchia; a seguire, flash mob in piazza Plebiscito su iniziativa dei giovani del Comitato locale della Croce Rossa.



Tutti possono aderire anche spegnendo o abbassando le luci di casa, preferendo i mezzi pubblici, oppure andando in bici o a piedi. Inoltre postando su Instagram le foto della serata con l'hashtag #switchofflanciano si può ricevere in premio un aperitivo messo in palio dai giovani del Comitato locale della Croce Rossa.