Torna "Coralmente Rotary", lo spettacolo per raccogliere fondi per End Polio New

Torna Coralmente Rotary, la manifestazione musicale organizzata dal Rotary Club Lanciano per raccogliere fondi per la campagna End Polio New, in programma venerdì 1 marzo, alle ore 21, al teatro Fenaroli.

Si tratta di un evento che si ripete in diversi club del distretto 2090 del Rotary International che mira a celebrare l’anniversario della fondazione del Rotary International ed a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla campagna per la totale eradicazione della Polio con filmati ed interventi che si inframezzeranno ai brani musicali suonati dalla Rotary Band, dai gruppi rock della Scuola Civica di Musica F.Fenaroli di Lanciano, dagli alunni del Liceo Scientifico e dell’Istituto De Titta Fermi ed infine dal coro degli alunni della scuola primaria Umberto I di Lanciano.

Nel corso della manifestazione saranno raccolti fondi per la campagna End Polio New. Presenterà la manifestazione la nota giornalista Licia Caprara, socia del Rotary Club Lanciano.