Sospensione attività didattica alla scuola media Mazzini

Sospensione attività didattiche nella scuola media Mazzini domani, giovedì 28 febbraio. A firmare l’ordinanza è stato il sindaco Mario Pupillo a causa dell’interruzione della fornitura elettrica nella zona di via Martiri VI Ottobre dove si trova la scuola per lavori da effettuare in loco, come comunicato da Enel Distribuzione zona Pescara-Chieti.

La mancanza di energia elettrica impedisce, altresì, il funzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola media e, viste le temperature, non è possibile mantenere aperta la scuola agli studenti in ambienti freddi. Per questi motivi il sindaco, in accordo con la dirigenza, si è visto costretto a sospendere le attività didattiche.