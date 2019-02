Pd al voto, i candidati del territorio per la mozione Giachetti

Angelo Laccisaglia, consigliere comunale a Lanciano, Federica Cinalli, vicesindaco di Atessa, Angelo Radica, sindaco di Tollo, Lucilla Calabria, del circolo del Pd di Francavilla e lo storico Costantino Felice. Sono questi i candidati all’assemblea Pd, a sostegno della mozione di Roberto Giachetti e Anna Ascani.

“Appoggiamo la mozione di Giachetti perché oggi il Pd ha bisogno di un segretario forte, riconosciuto e voluto dalla base. - afferma il capolista Angelo Laccisaglia - Abbiamo bisogno di qualcuno che sì, riconosca gli errori fatti negli ultimi anni, ma sappia soprattutto prendere il buono di quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni”.

Parlano di una rifondazione del partito dall’interno i candidati e lo fanno volendo mettere da parte divisioni e giochi di potere. “Il Pd è pronto a tornare un partito popolare e può farlo solo con una guida vera e stabile. - prosegue Laccisaglia, sostenuto dagli altri candidati - E l’unico che può incarnare questo ruolo e porsi come alternativa a quanto vediamo oggi in politica, è proprio Giachetti”.

Si voterà domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20, con un contributo di 2 euro. I seggi a Lanciano sono tre: in via Piave 67 nel circolo del Pd, in via Martiri Vi Ottobre all’incrocio con via Giangiulio e nel quartiere Santa Rita, nei locali del circolo per anziani.