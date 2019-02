Pista ciclopedonale in via del Mare, la risposta di Ascom Abruzzo

Non si placano le polemiche sulla chiusura della pista ciclopedonale in via del Mare [LEGGI QUI] e dopo le precisazioni del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna [LEGGI QUI] sull’incontro al Ministero dei Trasporti, arriva immediata la risposta di Ascom.

“Vero che la riunione era stata convocata per la Zona a traffico limitato. Dopo aver parlato della Ztl, però, sono stati gli stessi funzionari ministeriali a voler discutere della pista ciclabile di via del Mare, di cui sono state ribadite le criticità. E gli stessi funzionari – afferma Angelo Allegrino, presidente Ascom Abruzzo – hanno più volte ribadito all'assessore Francesca Caporale, e non a Verna che non c'era, il fatto che una pista ciclopedonale, di poco più di 800 metri, non può sorgere su una strada con decine di accessi e intersezioni”.