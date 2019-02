Verna: "via del Mare sarà chiusa parzialmente per lavori già concordati"

“E' doveroso precisare che la pista ciclabile di via del Mare non sarà soggetta ad un provvedimento di chiusura completa”. A dirlo è il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna che precisa come, invece, la chiusura di alcuni tratti sarà propedeutica all'avvio dei lavori di miglioramento funzionale che prenderanno il via lunedì 25 e che verranno realizzati in sei punti della pista ciclabile con conseguente interdizione della circolazione nei tratti interessati dagli interventi [LEGGI QUI].

“Questi lavori sono stati deliberati dalla Giunta su mia proposta il 27 dicembre 2018, in tempi non sospetti: - afferma in una nota Verna - non sono certo dovuti a sollecitazioni di enti o associazioni, ma alla volontà dell'apparato tecnico comunale e dell'Amministrazione di portare a compimento i lavori per rafforzare la sicurezza in alcuni punti della pista. Inoltre, è necessario precisare che l'incontro dell'8 febbraio scorso è stato convocato dal Ministero dei Trasporti esclusivamente per questioni inerenti la ZTL, su cui nulla i funzionari ministeriali hanno avuto da contestare nonostante i numerosi e ripetuti esposti di Ascom anche su questo provvedimento. In quella riunione - conclude Verna - la ZTL era l'unico punto all'ordine del giorno, come si evince dalla convocazione della riunione.