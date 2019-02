Stalking ai danni della nuova fidanzata del suo ex, denunciata 22enne

E’ stata denunciata a piede libero per atti persecutori e lesioni ai danni di una coetanea, una ventiduenne lancianese, dagli agenti del Commissariato di Lanciano.

Il motivo del contendere è legato a questioni sentimentali. La vittima, dopo aver intrapreso una relazione con un ragazzo, ha iniziato a ricevere messaggi dalla ex del suo fidanzato, dal contenuto diffamatorio, minatorio ed in modo persecutorio.

Le battute avvenivano dapprima tramite i social network, per poi sfociare in affronti personali che hanno costretto la parte lesa a far ricorso alle cure mediche dell'ospedale per ben due volte: nel mese di novembre 2018 riportando una prognosi di 5 giorni ed una seconda volta il mese scorso in cui la prognosi è risultata più grave, cioè di ben 25 giorni.