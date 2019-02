Rottura alla rete idrica, sospensione attività didattica al Da Vinci

A causa di una rottura alla rete idrica che fornisce l’istituto “Da Vinci” in via Rosato, sospensione delle attività didattiche oggi e domani, martedì 19 e mercoledì 20 febbraio per motivo igienico-sanitari.

L'ordinanza è stata emessa dal sindaco Mario Pupillo in seguito alla segnalazione del Dirigente Scolastico dell'ITIS circa l'interruzione della fornitura idrica che ha privato l'Istituto di via Rosato dell'acqua potabile e in ragione dei lavori di riparazione della rottura da effettuare tra oggi e domani.