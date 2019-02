Con la vittoria sul Fossombrone, l’Unibasket è matematicamente in zona playoff

Vince ancora l’Unibasket e lo fa al termine di una gara letteralmente dominata per lunghissimi tratti: è infatti “bugiardo” il risultato finale, 72-63, con cui i ragazzi di Corà hanno sconfitto la Bartoli Mechanics Fossombrone che nonostante la dura lezione subita, e complice qualche distrazione di troppo da parte del Lanciano nel finale, esce dal Palazzetto dello Sport con un passivo accettabile.

Molto convincente è stata la prestazione dei padroni di casa che con grande autorità e convinzione hanno costantemente gestito le sorti della gara toccando anche i 25 punti di vantaggio anche grazie alla positiva prestazione di un Angelo Adonide molto propositivo in attacco ed efficace nella fase difensiva. Arriva così la quindicesima vittoria in campionato che permette all’Unibasket di mantenere la vetta della classifica e di guadagnarsi con matematica certezza un posto nella griglia dei playoff.

In attesa di capire con quale piazzamento il Lanciano parteciperà alla volata per la promozione, grande è la soddisfazione per la vittoria colta contro un avversario dalle indubbie qualità. Nel prossimo turno, previsto per domenica 24 l’Unibasket sarà di scena a Montegranaro per l’impegno contro la blasonata Sutor: un altro team d’alta classifica alla ricerca del proprio “posto al sole” con vista playoff.