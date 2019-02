Palazzina pericolante, 8 famiglie sgomberate da via Garibaldi

Sono 8 le famiglie appena sgomberate dal civico 71 di via Garibaldi a causa di un tetto pericolante. Lo stabile, di proprietà comunale, presentava delle travi incrinate nel sottotetto, importanti crepe ed inflitrazioni d'acqua già da diverso tempo ma solo ieri, a seguito di alcuni lavori fatti nella palazzina di fronte, è arrivato il sopralluogo dei vigili del fuoco.

“Da anni chiediamo l’intervento del Comune per la grave situazione in cui versa la palazzina - affermano i residenti - ma nulla è stato fatto e ora solo grazie ai lavori fatti al tetto della palazzina qui di fronte, è stato possibile vedere con chiarezza la situazione di degrado in cui viviamo”.

Ed è di stamattina, poco prima dell'ora di pranzo, la comunicazione del Comune per le 8 famiglie di dover abbandonare le loro case, alcune di proprietà, alcune case parcheggio. “Siamo stati trasferiti negli hotel della città, ovviamente a spese del Comune. - riferiscono ancora gli inquilini - Alcuni di noi andranno all’albergo Alba, altri all’albergo Roma. Ci hanno assicurati lavori in tempi brevi, circa due settimane, speriamo sia così”.