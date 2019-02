Tre furti nella notte ai danni di due bar ed Euronics

E’ entrato con il volto coperto dopo aver utilizzato una mola per fare irruzione da una porta laterale, il ladro che questa notte si è introdotto nei locali di Euronics, a Treglio.

Come mostrano le immagini di videosorveglianza, l’uomo ha rotto la vetrina con gli smartphone più costosi, trovandovi però solo custodie e caricabatterie. A coordinare le indagini, c’è la dirigente del Commissariato di Polizia di Lanciano, Lucia D'Agostino.

Indagano invece i carabinieri della compagnia di Lanciano, sui due furti messi a segno nella notte ai danni di due bar del centro per un ammontare, totale, di circa duemila euro.

Attorno alle 4 i malviventi si sono introdotti, attraverso un ingresso laterale, nel bar Marghareth in via Barrella, smontando il tv di 60 pollici e portando via tutte le monete in cassa, per un totale di circa 1400 euro. L'altro furto è avvenuto nel bar Civico 83, in viale Cappuccini, di fronte la chiesa di San Pietro, da cui sono stati portati via circa 300 euro.