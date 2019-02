One Billion Rising, in piazza 200 ragazze contro la violenza su donne e bambini

Grazie alla collaborazione tra Centro Antiviolenza Dafne e istituto De Titta-Fermi, con un flash mob che ha portato in piazza Plebiscito oltre 200 ragazze, anche Lanciano oggi ha aderito a One Billion Rising.

L'appuntamento annuale nato per sensibilizzare e lottare contro la violenza sulle donne e bambine e per ribadire la convinzione che, con dedizione organizzata e passione condivisa, si può sfidare il sistema e rivendicare il diritto delle donne a decidere in pieno della propria vita.