Regionali, sui social il commento post voto degli assessori frentani candidati

Arriva a mezzo social il primo commento post dei tre assessori del Comune di Lanciano, candidati nelle Regionali di domenica scorsa che hanno visto la vittoria del centrodestra e l’elezione del presidente Marco Marsilio.

Giacinto Verna, candidato nella lista + Abruzzo, Dora Bendotti, Legnini Presidente, e Davide Caporale, candidato con il Pd, tutti a sostegno di Giovanni Legnini, affidano alle loro pagine Facebook le prime parole dopo la chiusura delle urne.

“Per l’analisi politica ci sarà tempo e modo di approfondire, - scrive il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Giacinto Verna - oggi, tra la stanchezza per la nottata passata aspettando gli scrutini, la delusione per la mancata elezione di Giovanni Legnini e la soddisfazione per il risultato personale raggiunto, non posso che dirvi grazie. Grazie agli 847 cittadini di Lanciano e ai 1.351 di tutta la provincia: siete la mia forza, e da qui ripartirò per fare meglio, e di più, per il nostro comprensorio”, conclude.

“Ciò che ho vissuto in questi giorni è stata una esperienza importante, vissuta da parte mia con grandissimo impegno e amore. - commenta invece l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti - Ciò che mi ha emozionato profondamente è stato sicuramente il contatto con la gente e il vedere, ancora una volta, il tramutare dell'affetto, della stima e della fiducia delle persone e dei miei concittadini nei miei confronti, in una scelta, una decisione reale e tangibile. Tale scelta - prosegue - l'ho riscontrata attraverso i risultati di ieri, con i 1159 voti ottenuti, preferenze reali che testimoniano un rapporto vero di contatto, fiducia e reciprocità tra un candidato ed il suo elettore. È questo riscontro che mi ha riempito di orgoglio e gratitudine. È questo risultato personale che mi ha emozionato e che mi spinge ancora, a lavorare sempre nel migliore dei modi per la mia città e la mia regione e che mi fa pensare e sperare soprattutto, - scrive ancora sulla sua pagina Facebook - che ognuno di noi è in grado di fare nel proprio piccolo del bene per le cose in cui crede a prescindere dai risultati. Dunque, il mio messaggio vuole essere un ringraziamento sincero verso chi mi ha sostenuto, la mia famiglia, gli amici di sempre e chi sta imparando a conoscermi”.

E’ un ringraziamento ai 1474 votanti che lo hanno sostenuto anche quello dell’assessore a Sport e Ambiente, Davide Caporale. “Grazie a tutti voi, a quelli che mi hanno dato fiducia ma anche a quelli che hanno almeno speso un attimo per ascoltarmi. - scrive - Aver meritato la vostra attenzione mi ha reso orgoglioso e mi spinge ad andare avanti, a continuare ad essere attento alle vostre osservazioni di ogni giorno. La vittoria, così come una sconfitta, non è mai definitiva. Alla chiamata di Giovanni Legnini ho risposto presente ed ho contribuito a mettere un mattoncino a questo grande progetto che ci ha visti protagonisti. Nel momento più difficile, - conclude - quando serviva più cuore e più determinazione”.

Attesa nei prossimi giorni una conferenza stampa dei tre, insieme al sindaco Mario Pupillo, per analizzare più approfonditamente il voto.