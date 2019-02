Inversione del senso di marcia in via Umberto I, montati i semafori

Montati stamattina semafori e nuova segnaletica verticale per l’inversione del senso di marcia in via Umberto I tra piazza del Malvò e piazza Garibaldi [LEGGI QUI].

Da giovedì 14 febbraio alle ore 9, con l'ausilio e la presenza di agenti della Polizia Municipale, verranno attivati i semafori e sarà possibile da piazza del Malvò arrivare direttamente in centro città.

“È fondamentale ricordare che la velocità in centro storico deve essere limitata il più possibile, vista la presenza di pedoni in una morfologia viaria non ideata per il transito veicolare. - ricorda l’assessore a Mobilità e Traffico, Francesca Caporale - La viabilità in città deve essere al servizio del cittadino, deve intercettare le necessità e tentare di risolvere il maggior numero di problematiche”.