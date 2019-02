Dacia Maraini a Lanciano per il suo libro "Corpo felice"

Lo strazio della perdita del figlio di sette mesi, la vicenda dolorosa dell’aborto, la riflessione sulla maternità e sul ruolo femminile. Dacia Maraini torna a parlare di storia delle donne attraverso la memoria di un fatto che ha segnato la sua vita e lo farà a Lanciano, venerdì 15 febbraio, alle ore 17, al Polo Museale Santo Spirito.

Lo fa nel suo ultimo romanzo Corpo Felice. Storie di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va, nel quale “riavvolge il filo di una storia tempestosa, quella al femminile, attraverso le parole di una madre a un figlio perduto, il suo, che cammina verso la maturità pur abitando solo nei ricordi”.

La scrittrice sarà protagonista a Lanciano di un incontro promosso dall’associazione I Colori dell’Iride e dalla Casa editrice Carabba con il patrocinio del Comune di Lanciano. Si parlerà di letteratura e diritti ricordando le tante donne che si sono battute contro la cultura patriarcale e contro ideologie misogine.

Maraini ne cita molte, tra loro anche Anna Maria Mozzoni, figura importante della vita politica italiana e internazionale fra Otto e Novecento, in prima linea nella battaglia per la parità uomo-donna, traduttrice e prefatrice per la casa editrice Carabba del saggio di John Sturat Mill, La servitù delle donne. A conversare con Dacia Maraini sarà la giornalista Maria Rosaria La Morgia, mentre l’attrice e regista Eva Martelli leggerà alcune pagine del libro Corpo Felice.