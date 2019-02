Basket, un Lanciano autoritario domina a Foligno

Torna subito al successo l'Unibasket Lanciano che nella trasferta di sabato pomeriggio ha meritatamente superato l’Ubs Basket Foligno con il risultato di 73 a 89.

Gara mai in discussione per i ragazzi del coach Corà che fin dalle primissime battute di gioco hanno dominato gli umbri: partita senza storia quindi che solo nell’ultima frazione, a giochi ormai ampiamente conclusi, ha visto il Foligno recuperare una parte del distacco per cercare di rendere meno amaro il passivo. Una prestazione di grande autorità che ha portato ad successo importantissimo e non scontato, maturato sul parquet di un team, quello che umbro che all’andata aveva creato non pochi grattacapi al Lanciano.

I due punti conquistati permettono ai frentani di continuare la propria corsa in testa alla classifica al pari della Magic Basket Chieti (vittoriosa sul campo della Bramante) ed in attesa dell'impegno domenicale del Valdiceppo Basket. Il Lanciano è riuscito sempre con merito a gestire il vantaggio riuscendo a respingere ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa.

Alla fine nell'Unibasket sono stati sei i giocatori (D’Eustachio, Martelli, Adonide e Cukinas) ad andare in doppia cifra, con Mordini protagonista su tutti grazie ai 22 punti realizzati mentre al Foligno non è bastata la verve di Camacho e Sakinis autori, rispettivamente, di 15 e 14 punti.

Nel prossimo turno di sabato 16 febbraio, capitan Martelli e i suoi ragazzi ospiteranno al Palazzetto dello Sport, il Fossombrone corsaro ieri in quel di Matelica. Un altro scontro diretto in ottica playoff: del resto mancano solo sette giornate alla fine della regular season e ogni gara sarà fondamentale in chiave promozione.