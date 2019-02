Ore 23.30 - Urne chiuse a Lanciano, ha votato il 54,46%.

Ore 22 - Ad un'ora dalla chiusura dei seggi, vediamo l'affluenza alle ore 19 nei principali centri del territorio frentano. Ad Atessa alle ore 19 aveva votato il 38,57% degli aventi diritto; nella precedente elezione il 36,78%. A Castel Frentano, a 4 ore dalla chiusura delle urne, si era recato al voto il 42,36%; nella precedente tornata elettorale 48,16%. A Fara San Martino si è raggiunto il 50,30%, mentre nelle scorse elezioni ci si era fermati al 45,07%.

A Fossacesia ha invece votato solo il 39,81%, mentre alle scorse regionali il centro della Costa dei Trabocchi aveva raggiunto il 50,45%. A Frisa i votanti alle ore 19 erano 42,85%, nella volta precedente il 34,86%. A Guardiagrele la percentuale è del 40,32% (alla precedente elezione 38,28%). Percentuali bassissime ad Orsogna dove la percentuale è ferma al 9,51% (36,79% in precedenza), a San Vito Chietino percentuale del 38,87%, due punti in più della scorsa elezione che era del 36,50%. A Torino di Sangro ha votato il 38,49% (scorse regionali 36,07%). Infine, a Treglio alle ore 19 aveva votato il 43,90%, alle scrose regionali il 58,66%.

Ore 19.30 - Alle ore 19, a Lanciano l’affluenza al voto si attesta al 44.65%. Alle scorse regionali 42,81%. Lanciano si colloca al di sopra della media regionale, probabilmente a causa dei 9 candidati in lizza per un posto in Regione.

Ore 12- Il bel tempo ha salutato il voto su Lanciano. L'affluenza alle ore 12 è del 14,94%, nella precedente elezione regionale del 25 maggio 2014 era del 15,16%. Lunghe code, invece, all'ufficio elettorale in Comune per rinnovi e duplicati delle tessere elettorali.

Il prossimo aggiornamento sull'affluenza ci sarà a chiusura delle urne, alle 23.

Per i dati dell'affluenza in tutta la regione, LEGGI QUI.