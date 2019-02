Lanciano al voto, oltre 32mila gli aventi diritto

Sono 32.883 (di cui 15.890 maschi e 16.993 femmine) gli aventi diritto al voto residenti a Lanciano in occasione delle prossime Elezioni Regionali di domenica 10 febbraio 2019 per il rinnovo del Consiglio Regionale e l'elezione del Presidente della Giunta Regionale.

Gli elettori che voteranno per la prima volta sono 178 (93 maschi e 85 femmine). Il votante più giovane è Andrea, che ha compiuto 18 anni lo scorso 1° febbraio e la più anziana è Elsa, che compirà 106 il prossimo 2 aprile.

Si voterà nella sola giornata di domenica 10 febbraio dalle ore 7 alle ore 23. Per votare è indispensabile esibire la tessera elettorale e un documento d'identità valido. Saranno comunicati i dati dell'affluenza alle urne alle ore 12, 19 e 23. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo l’accertamento del numero dei votanti. Le scuole che ospiteranno i seggi saranno chiuse dalle 14 di venerdì 8 fino a lunedì 11; le attività didattiche riprenderanno regolarmente martedì 12 febbraio.

La sezione più numerosa (1161 elettori) è la numero 15 della Scuola Media D'Annunzio, nel quartiere Santa Rita; la sezione con meno elettori (245 elettori) è la numero 27 di contrada Serre. Gli elenchi degli scrutatori (180) e delle riserve (82) stilati mediante sorteggio pubblico effettuato il 18 gennaio dalla commissione elettorale del Comune di Lanciano, dando priorità a disoccupati e studenti, sono disponibili per la consultazione al link www.bit.ly/scrutatorilanciano_regionali2019 .

La raccolta dei dati sarà effettuata dal Centro Elaborazione Dati coordinato da Pasquale Zoino. L'Ufficio Elettorale del Comune di Lanciano (primo piano di Palazzo di Città in Piazza Plebiscito 60), resterà aperto al pubblico oggi, domani dalle 8 alle 19 e durante tutta la consultazione elettorale domenica dalle 7 alle 23 per consentire il rinnovo delle tessere i cui spazi per i timbri risultino esauriti, per i duplicati e per ogni ulteriore informazione o necessità tesa a consentire l'ammissione al voto del maggior numero di elettori. Con il coordinamento della Segretaria generale Daniela Giancristofaro e della Dirigente Maria Consiglia Palumbo, l'Ufficio Elettorale (composto dalla responsabile Catia Tritapepe, da Silvano Perrucci, Iolanda De Crecchio e Maria Gabriella Silvi) ha completato le procedure previste dalla legge.

Le 44 sezioni che ospiteranno i seggi sono: n. 1 Scuola Elementare Principe di Piemonte – via Fiume; n. 2 Scuola Elementare Principe di Piemonte – via Fiume; n. 3 Liceo Classico “V. Emanuele” - via Bologna; n. 4 Liceo Classico “V. Emanuele” - via Bologna; n. 5 Liceo Scientifico “Galilei” - via Don Minzoni; n. 6 Scuola Elementare “Principe di Piemonte” - via Fiume; n. 7 Scuola Elementare “Principe di Piemonte” - via Fiume; n. 8 Scuola Elementare “Eroi Ottobrini” - viale Marconi; n. 9 Scuola Media “Mazzini” - via Martiri 6 Ottobre; n. 10 Scuola Elementare “Rocco Carabba” - via Barrella; n. 11 Scuola Elementare “Rocco Carabba” - via Barrella; n. 12 Scuola Elementare “Rocco Carabba” - via Barrella; n. 13 Scuola Elementare “Eroi Ottobrini” - viale Marconi; n. 14 Scuola Elementare “Eroi Ottobrini” - viale Marconi; n. 15 Scuola Media “D'Annunzio” - via Masciangelo; n. 16 Scuola Media “D'Annunzio” - via Masciangelo; n. 17 Scuola Media “D'Annunzio” - via Masciangelo; n. 18 Scuola Media “D'Annunzio” - via Masciangelo; n. 19 Scuola Media “Mazzini” - via Martiri 6 Ottobre; n. 20 Scuola Media “Mazzini” - via Martiri 6 Ottobre; n. 21 Scuola Materna - Madonna del Carmine; n. 22 Scuola Elementare – Marcianese; n. 23 Scuola Elementare – Marcianese; n. 24 Scuola Elementare – Iconicella; n. 25 Scuola Elementare – Iconicella; n. 26 Scuola Elementare – Iconicella; n. 27 Scuola Elementare – Marcianese; n. 28 Scuola Elementare – Marcianese; n. 29 Scuola Media “D'Annunzio” - via Masciangelo; n. 30 Scuola Elementare – Marcianese; n. 31 Scuola Materna - Madonna del Carmine; n. 32 Scuola Elementare “Eroi Ottobrini” - viale Marconi; n. 33 Scuola Media “D'Annunzio” - via Masciangelo; n. 34 Ospedale Civile “Renzetti” - via per Fossacesia; n. 35 Scuola Elementare “Don Milani” – via Olmo di Riccio; n. 36 Scuola Elementare “Don Milani” – via Olmo di Riccio; n. 37 Scuola Elementare “Don Milani” – via Olmo di Riccio; n. 38 Scuola Media “Umberto I” - viale Cappuccini; n. 39 Scuola Media “Umberto I” - viale Cappuccini; n. 40 Scuola Media “Umberto I” - viale Cappuccini; n. 41 Liceo Scientifico “Galilei” - via Don Minzoni; n. 42 Liceo Scientifico “Galilei” - via Don Minzoni; n. 43 Scuola Elementare “Eroi Ottobrini” - viale Marconi; n. 44 Liceo Scientifico “Galilei” - via Don Minzoni.

Sarà attivo il servizio navetta per il trasporto degli elettori diversamente abili e/o impossibilitati a raggiungere il seggio per qualsiasi motivo legato al trasferimento dalla via di residenza al seggio. Il servizio è gratuito: per attivarlo è necessario contattare il centralino del Comune al numero 08727071 e fornire all'operatore i dati relativi a residenza e seggio.