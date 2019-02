Viabilità, senso di marcia invertito in via Umberto I fino a piazza Garibaldi

Modifica alla viabilità in via Umberto I, da martedì 12 febbraio. Nel tratto compreso tra piazza del Malvò e piazza Garibaldi, verranno infatti installati i semafori necessari a modificarne il senso di marcia.

Da martedì 12 febbraio, quindi, dopo mesi di proteste e lamentele, è stata finalmente trovata una soluzione, seppur temporanea, per i residenti che ora potranno raggiungere il centro creando con l’inversione di marcia un flusso in entrata, da settembre scorso parzialmente vincolato dalla chiusura di via Corsea a causa del cedimento improvviso della strada [LEGGI QUI].

"La necessità di invertire il senso di marcia su parte di via Umberto I è legata al bisogno di andare incontro alle problematiche della zona di piazza Garibaldi. - commenta l'assessore alla Mobilità, Francesca Caporale - Sia i residenti che le attività commerciali necessitano di un'ulteriore via di accesso. Visti i tempi necessari alla progettazione legata a uno studio ampio sulle problematiche idrogeologiche che insistono sulla città, - chiude l'assessore - si è pensato a una variazione della viabilità che potesse, almeno in parte, tamponare le problematiche legate alla chiusura di via Corsea".