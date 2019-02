"Salute è donna", domani il primo incontro alla Casa di Conversazione

Prenderà il via domani, giovedì 7 febbraio, il primo appuntamento del ciclo di conferenze dedicato alla salute della donna. Si parlerà di un tema delicato e complesso, la menopausa. Un periodo della vita che ogni donna attraversa e che non è sempre facile affrontare, per questo è importante saperne di più, per poter vivere anche questo momento nella maniera più serena possibile.

“Menopausa oggi, tra storia, cultura e scienza” è il titolo dell'incontro che si terrà nella sala dell'ex Casa di Conversazione, alle 17.30. Sarà la ginecologa Rosanna Lorefice del Poliambulatorio Polispecialistico Madonna del Ponte di Lanciano a parlare di menopausa, toccando una serie di aspetti significativi, partendo da elementi storici e culturali fino ad arrivare alle ultime scoperte scientifiche.

Si tratta di un incontro di notevole interesse che si inserisce nell'ambito del progetto organizzato dalla Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus, con la collaborazione dell'Associazione culturale donne “I colori dell'Iride”, del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento dell'Università degli studi “G.D'Annunzio” di Chieti, con il patrocinio del Comune di Lanciano.

Gli appuntamenti previsti sono cinque, il prossimo si terrà il 21 febbraio, a relazionare saranno la professoressa Franca Ajello e la dottoressa Alessia La Molinara dell'Università degli Studi di Chieti. Tema della conferenza “La riparazione del DNA: il dott Jekyll e Mr. Hyde”.