Viabilità nel caos a Civitanova, sospesa Ztl a via Fieramosca

Sarà sospesa fino a sabato 16 febbraio la Ztl in via Fieramosca e nel tratto tra corso Roma e piazza Plesbiscito.

L'ordinanza è stata disposta, su richiesta dell'assessorato alla Mobilità, Francesca Caporale, per consentire alla ditta incaricata dal Comune, la EcoLan, di ultimare i lavori di sgombero e pulizia di Palazzo Berenga – Napolitano in via Garibaldi.

Lavori che richiedono mezzi particolarmente ingombranti che occupano la sede stradale nelle ore pomeridiane e per cui è stata disposta un'ordinanza di divieto di sosta in tutta via Garibaldi e di transito all'altezza di Vico XXXV Garibaldi, dalle ore 14 alle ore 18, dal 1° al 16 febbraio, escluso i festivi.

Per questa ragione il settore ha disposto l'apertura del varco di via Fieramosca e la contestuale sospensione temporanea della zona a traffico limitato in via Fieramosca e nel tratto di corso Roma che dall'incrocio con via Fieramosca porta in piazza Plebiscito.