Legnini sul tribunale di Lanciano: "questo presidio non può chiudere"

A pochi giorni dal voto, il candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo per la coalizione di centrosinistra, Giovanni Legnini, è stato oggi in visita al tribunale di Lanciano.

Occasione per un incontro a porte chiuse con il presidente del tribunale stesso, Riccardo Audino, e per discutere con gli addetti ai lavori. Anche se una vera e propria ricetta per scongiurarne la chiusura, ad oggi, sembrerebbe ancora non esserci.