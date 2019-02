Interrotta la serie positiva dell’Unibasket sconfitto in casa dal Matelica

Sconfitta per l’Unibasket Lanciano che scivola sul parquet amico del Palazzetto dello Sport contro la Vigor Matelica di coach Ruini. 69 a 77 il risultato finale che premia la squadra marchigiana al termine di una partita molto equilibrata per un tempo ma che poi ha visto gli ospiti prendere progressivamente in mano l’inerzia dalla gara e portare a casa due punti pesantissimi ma meritati.

Una vera e propria impresa quella della Vigor che riscatta così il passo falso interno dello scorso turno (sconfitta con la Bramante Pesaro) e porta a casa il prestigioso “scalpo” della capolista Unibasket. Non riesce agli uomini di coach Corà di allungare a quattro la serie delle vittorie consecutive: troppi gli errori su cui recriminare e che hanno reso vani i tentativi della squadra di riportarsi a stretto giro dal Matelica.

In settimana bisognerà resettare tutto e ripartire, in vista della trasferta di Foligno, dalla grinta e dalla voglia che ha sempre contraddistinto capitan Martelli e i suoi. Il Matelica “vendica” la sconfitta subita in casa all’andata e lascia l’Unibasket a rimuginare suoi propri errori.