Di Campli Finore risponde a Verna: "Lanciano ha già candidati di centrodestra"

“Nel suo appello all’area moderata di centrodestra lancianese, l’assessore Verna dimentica che quell’elettorato non è “orfano” di un riferimento politico alle elezioni regionali, ma può contare su candidati pronti a fare gli interessi della città e dell’intero Abruzzo in Regione”.

Così Antonello Di Campli, candidato nella lista Idea-Udc, a sostegno del candidato presidente Marco Marsilio, replica al vicesindaco di Lanciano, Giacinto Verna, che in una nota stampa ha accusato la coalizione di centrodestra di non poter incarnare i principi moderati, appellandosi agli elettori rimasti senza un partito di riferimento [LEGGI QUI].

“I rappresentanti del centrodestra in consiglio comunale - prosegue Di Campli Finore - hanno scelto di non candidarsi alle elezioni regionali per proseguire l’impegno nell’opposizione al Comune di Lanciano. Un impegno che, probabilmente, non sta a cuore all’amministrazione, considerato che tre assessori della giunta Pupillo mirano a un posto in Regione, rallentando di fatto la normale attività amministrativa per la campagna elettorale e gli eventuali futuri appuntamenti all’Emiciclo”.

“L’appello di Verna all’area moderata - conclude il candidato consigliere Di Campli Finore - dovrebbe mostrarsi anche nelle occasioni pubbliche, quando i suoi interventi appaiono mossi da atteggiamenti diversi dalla moderazione, come è stato evidente nel confronto pubblico organizzato pochi giorni fa dal consorzio Le vie del commercio di Lanciano”.