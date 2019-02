A bando la gestione del centro anziani in via dell’Asilo

E’ stato pubblicato in albo pretorio e sul sito istituzionale www.lanciano.eu l'avviso pubblico di procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la gestione del centro aggregazione anziani di via dell'Asilo 5, dal 1° marzo al 31 dicembre 2019. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata alle ore 13 di martedì 12 febbraio 2019.

La procedura comparativa è rivolta ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi sede nel Comune di Lanciano, che prevedano all'interno del proprio statuto il non perseguimento dello scopo di lucro, interventi a favore di anziani e delle fasce più deboli, aree di interesse sui temi sociali, difesa e tutela dei diritti del cittadino, non perseguimento di scopi politici.

Attraverso i propri volontari, l'associazione o organizzazione si renderà disponibile dal 1° marzo al 31 dicembre 2019 a svolgere attività ricreativo-culturali, ludico-motorie, interculturali e intergenerazionali, formative e informative. Per lo svolgimento di queste attività l'Amministrazione comunale mette a disposizione gratuitamente l'immobile di via dell'Asilo 5 in Lanciano.

Il Centro Aggregazione per Anziani dovrà garantire un'apertura pomeridiana - compreso i festivi - di almeno 3 ore nonché la pulizia giornaliera dei locali e la gestione del bar interno. L'importo previsto per il rimborso delle spese sostenute che l'associazione o organizzazione di volontariato sosterrà è quantificato in un massimo di mille euro mensili per 10mila euro dal 1° marzo al 31 dicembre 2019, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute. L'avviso pubblico è consultabile integralmente al link www.bit.ly/avviso_centroanzianilanciano .

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire le domande di partecipazione alla procedura comparativa compilate secondo il modello disponibile sul sito o consegnandolo a mano all'URP o inviandolo tramite pec a comune.lanciano.chieti@legalmail.it entro e non oltre le ore 13 di martedì 12 febbraio. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Settore Servizi alla Persona al numero (0872707644) e al Responsabile Unico del Procedimento (0872707408).