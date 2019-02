Unibasket Lanciano vince a Falconara e vola solo in classifica

Serata da ricordare quella di sabato scorso per l’Unibasket Lanciano: con una sontuosa prestazione sul neutro del “Palascherma” di Ancona, la squadra del presidente Valentinetti ha demolito i padroni di casa della Robur Falconara con il risultato di 96 a 68.

Sugli scudi la coppia di lunghi formata da Cukinas (21punti e 10 assist per lui) e Ranitovic apparsi incontenibili per la difesa marchigiana. Un successo di platino per l’Unibasket che grazie alla concomitante sconfitta patita dalla Val di Ceppo a Montegranaro, si riprende la vetta solitaria della classifica nel Campionato di Serie C Gold, centrando la tredicesima vittoria in campionato e allungando a tre il filotto di vittorie consecutive arrivate contro Pisaurum, Bramante Pesaro e appunto Falconara.

Una gara quella del “Palascherma” condotta fin dall’inizio dall’Unibasket che ha impresso subito il proprio ritmo trovando con grande lucidità e continuità la via del canestro, e portandosi in vantaggio di dieci lunghezze già alla fine del primo quarto. Divario tra le due compagini che è poi progressivamente ed inesorabilmente cresciuto arrivando a toccare i 28 punti di differenza con cui si è chiuso il match.

Un trionfo per l’Unibasket Lanciano del presidente Carlo Valentinetti che torna da Ancona con due punti in tasca, il primato solitario della classifica e tante buone indicazioni in vista degli impegni futuri. Prossimo appuntamento sabato 2 febbraio quando sul parquet del Palazzetto dello Sport arriverà la Vigor Matelica.