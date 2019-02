Regionali, Stefano Flajani (Casapound) mercoledì 30 a Lanciano

Toccherà anche Lanciano il tour elettorale del candidato di Casapound alla presidenza della Regione Abruzzo Stefano Flajani, che sarà in città mercoledì 30 gennaio, insieme al segretario nazionale Simone Di Stefano.

"Siamo contenti di vedere grande entusiasmo per questo evento, segno che la nostra campagna elettorale sta facendo breccia tra la gente, contenta di vedere in campo politici liberi dalle logiche dei partiti e delle coalizioni che parlano liberamente dei problemi di questa regione di soluzioni concrete”, dichiara Marco Pasquini, responsabile cittadino del movimento.

“All'appuntamento sarà presente a sostegno del nostro candidato governatore alle prossime elezioni regionali abruzzesi, Stefano Flajani, il segretario nazionale del movimento, Simone Di Stefano. - prosegue Pasquini - Si prospetta quindi una occasione imperdibile per comprendere ciò che realmente significa fare politica attiva, ogni giorno a contatto con la gente, e per conoscere i punti del nostro programma per l’Abruzzo”.

L’appuntamento elettorale è previsto per il 30 gennaio alle ore 21 nell'hotel Excelsior in viale della Rimembranza.