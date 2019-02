Il Lanciano corre, il Vasto Marina insegue. Casalbordino ok, il "Bucci" porta bene al San Salvo

Il Lanciano continua a tenere il vuoto dietro nella classifica del girone B di Promozione. I rossoneri oggi hanno vinto annientato il Bucchianico per 5 a 1. Gli ospiti erano andati avanti con Montanaro, ma Di Gennaro, Avantaggiato, Scudieri, Sardella e La Selva ribaltano completamente il match.

A 8 punti di differenza viaggia il Vasto Marina che oggi ha espugnato Fossacesia con i suoi bomber Letto e Cesario che salgono entrambi a quota 18 reti: 2 a 1 il finale di gara.

Non perde colpi neanche il Casalbordino che si aggiudica solo nel finale la sfida interna molto tesa contro il Passo Cordone: 1 a 0 grazie all'autorete di Palanza.

Il "Davide Bucci" è invece un talismano per il San Salvo che torna alla vittoria per 2 a 0 contro il Raiano. Primo tempo avaro di occasioni da entrambe le parti. Al 19’ Molino scatta sulla fascia ma il suo tiro viene respinto in angolo dal portiere. Al 36’ Di Tella si invola sulla destra e il suo tiro-cross chiama agli straordinari il portiere ospite che alza sulla traversa. La ripresa sale di intensità e anche di nervosismo. Al 57’ ci prova Palombizio ma il suo diagonale termina sul fondo. Un minuto dopo Costantini va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 59’ tiro di Molino dal limite bloccato dal portiere. Al 60’ il direttore di gara espelle Murazzo per un brutto fallo su Lavacca. Al 73’ sugli sviluppi di un corner il tiro di D’Ottavio viene respinto in angolo dal portiere. Alla mezz’ora Saccoccia stende Molino in area, il direttore di gara non ha dubbi e assegna il calcio di rigore ai locali. Dal dischetto D’Ottavio non sbaglia e sigla il vantaggio. Passano sessanta secondi e arriva il 2-0: Molino supera la difesa in velocità e trafigge il portiere. A 8’ dalla fine Palombizio colpisce al volto Luongo e viene espulso dall’arbitro. Finisce 2-0 in favore dei locali che conquistano tre punti preziosi.

LA 22ª GIORNATA

Casalbordino - Passo Cordone 1-0

Casolana - Val Di Sangro 2-0

Fater Angelini Abruzzo - River Chieti 1-2

Fossacesia - Bacigalupo Vasto Marina 1-2

Lanciano - Bucchianico 5-1

Ovidiana Sulmona - Villa 2-0

Piazzano - Ortona 0-2

San Salvo - Raiano 2-0

Scafa Cast - Sant'Anna 0-2

LA CLASSIFICA

Lanciano 57

Bacigalupo Vasto Marina 49

Casalbordino 44

Ortona 40

San Salvo 35

Scafa Cast 31

River Chieti 31

Villa 29

Fater Angelini Abruzzo 28

Val Di Sangro 26

Bucchianico 25

Sant'Anna 23

Raiano 23

Piazzano 22

Fossacesia 22

Ovidiana Sulmona 22

Casolana 19

Passo Cordone 17