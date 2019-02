Nasce a Lanciano l’Humorteca fumettistica

E’ stata inaugurata questa mattina nel Palazzo Stella Maranca, in via Santa Maria Maggiore la nuova Humorteca fumettistica di Lanciano. Nel cuore del quartiere storico di Civitanova, da oggi saranno custodite e messe in mostra le opere umoristiche dei giovani talenti frentani e abruzzesi affiancate a vignettisti di caratura nazionale.

Tra le tante eccellenze che esprime, infatti, la città di Lanciano ha avuto e ha tuttora un ruolo importante in campo nazionale nel campo dell’umorismo grafico, letterario e della fumettistica.

L’idea di mettere in mostra questo grande patrimonio è nata dalla volontà del presidente dell’associazione Amici della Ribalta, Ermanno Di Rocco e da Luca Veronesi, presidente dell’Associazione Timgad.

L’Amministrazione ha voluto così custodire la forte tradizione dell’umorismo grafico che Lanciano ha espresso fin dagli anni ’50, grazie ad alcuni autori di livello nazionale ed internazionale. In particolare, Adolfo Cardascia, giornalista umorista e curatore della rassegna nazionale della vignetta umoristica, Luigi e Gaspare Morgione, Giuseppe Rosato, Lucio Trojano, sono stati i protagonisti di quella stagione irripetibile che vedeva i “nostri” primeggiare nelle classifiche delle varie rassegne.

Da oggi, la città dedica uno spazio a questo patrimonio divertente e culturale tutto lancianese.