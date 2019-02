Si schianta contro un muretto e fugge, ma le telecamere non funzionano

"In questo clima di campagna elettorale la politica locale ha dimenticato per l'ennesima volta le questioni importanti come la sicurezza". Così in una nota Marco Pasquini, responsabile cittadino di Casapound.

"Un imprenditore locale ci ha riferito che la scorsa settimana un'auto è andata a schiantarsi proprio contro il muretto antistante la sua attività commerciale situata in Via per Treglio, arrecando così danni importanti - prosegue Pasquini - L'auto è fuggita e l'imprenditore, per tutelarsi, si è subito rivolto alle forze dell'ordine chiedendo un riscontro sull'accaduto e i filmati delle telecamere presenti in zona”. La risposta è stata però che le telecamere non sono in funzione, pertanto non è stato possibile individuare i colpevoli.

"Fortunatamente non c'è stato nessun ferito, ma la situazione sarebbe stata la medesima anche in caso di furto o qualsiasi altro reato, ovvero, nessun controllo e nessuna sicurezza. - conclude Pasquini - Lanciano necessita di un reale progetto sulla sicurezza, a prescindere dai fondi che verranno stanziati dal Ministero. il Comune non può più aspettare, deve trovare una soluzione al più presto per tutelare i cittadini. Inoltre, se il centro e i punti di accesso alla città sono così facilmente presi d'assalto, figuriamoci il delinquere nelle contrade, notoriamente più vulnerabili. Ribadiamo con forza che la sicurezza è una priorità".