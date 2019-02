Troppi incidenti in via del Mare, Ascom Abruzzo fa esposto su sicurezza

Troppi i ciclisti investiti sulla pista ciclopedonale di via del Mare a Lanciano, l’ultimo incidente è appena di qualche giorno fa. Per questo l'associazione Ascom Abruzzo, presieduta da Angelo Allegrino, tramite il proprio avvocato, Quirino Ciccocioppo, ha inviato un esposto al ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla Prefettura di Chieti, alle forze dell'ordine e alla Procura di Lanciano, sottolineando le criticità del tracciato ciclabile e chiedendo opportuni controlli “sulla regolarità della pista ciclabile, sulla sua sicurezza, sul rispetto delle normative vigenti e sulle relative autorizzazioni e collaudi”.

“Nel caso in cui la pista ciclabile di via del Mare non avesse i requisiti, le autorizzazioni e le caratteristiche che garantiscono la sicurezza dei cittadini, - si legge nell'esposto - e prima che possano verificarsi incidenti mortali, si chiede l’immediata chiusura della medesima e il ripristino dello status quo ante. Infine, se dovesse risultare che la pista ciclabile non sia a norma di legge e che sia pericolosa per l’incolumità dei cittadini, si chiede che vengano verificate le responsabilità dei soggetti preposti a vigilare sulla stato di sicurezza della medesima pista ciclabile”.