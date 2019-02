Regionali, Dora Bendotti presenta la sua candidatura con la lista "Legnini Presidente"

Tenace, concreta, decisa e con quel piglio che molto spesso solo le donne sanno avere. Si è presentata così, ieri, Dora Bendotti, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano, all’apertura ufficiale della sede elettorale in corso Trento e Trieste e della campagna in vista delle Regionali che la vedono candidata nella lista "Legnini Presidente".

Una serata familiare, informale, ma in cui si è parlato di valori, di politica “con la P maiuscola”, servizio, responsabilità e voglia di un cambiamento possibile e condiviso.

“Non credete a chi vi promette qualcosa in campagna elettorale - incalza la Bendotti - e non chiedete nulla in cambio per un voto, altrimenti non cambierà mai nulla. L’unica promessa che posso farvi - afferma con decisione - è che andrò a L’Aquila per far sentire forte la nostra voce, perché sì, sono convinta che io a L’Aquila ci andrò”.