Lavori al corso: nuova regolamentazione di traffico e parcheggi

Il settore Urbanistica del Comune di Lanciano, in considerazione della ripresa dei lavori di riqualificazione in corso Trento e Trieste previsti per mercoledì 16 gennaio, ha pubblicato una nuova ordinanza di regolamentazione del traffico nella zona interessata dai lavori che consentirà il ripristino dei percorsi tradizionali degli autobus urbani nel centro città.

In via De Crecchio, ci sarà la riapertura al traffico con istituzione del doppio senso di marcia per tutti i veicoli nel tratto compreso tra via Battisti e via per Fossacesia. In via Battisti, nel tratto compreso tra via De Crecchio e viale delle Rose, ci sarà l’istituzione del doppio senso di marcia e divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata su entrambi i lati, tutti i giorni 24 ore su 24, mentre in viale delle Rose, nel tratto compreso tra via Gorizia e e corso Bandiera, senso unico di marcia in direzione via Caduti di Nassirya.

A corso Bandiera, nel tratto tra viale delle Rose e via De Crecchio, sarà istituito il divieto di sosta sul lato sinistro con sanzione accessoria della rimozione forzata, tutti giorni 24 ore su 24. Su via Dalmazia, interdizione al traffico nel tratto tra via Battisti e via Gorizia e in viale delle Rose, nel tratto tra via Battisti e via Gorizia. L'ordinanza n.8, che entra in vigore con l'installazione della segnaletica, annulla la precedente dell'11 ottobre 2018 n.271: i divieti di sosta in via del Mancino saranno quindi rimossi da mercoledì 16 gennaio.