Riaprono le scuole, Rocco Carabba come una pista di pattinaggio

Rientro ghiacciato per i bambini della scuola elementare Rocco Carabba, questa mattina, in via Barrella, a Lanciano.

Dopo le temperature gelide degli ultimi giorni, ed in particolare dell’ultima notte, la discesa che conduce alla scuola ed il piazzale antistante l’edificio si presentavano come una vera e propria pista di pattinaggio sul ghiaccio.

E la denuncia è subito partita sui social con foto e commenti dei genitori infuriati per un rientro così “scivoloso”, anche dopo la sospensione delle attività di didattiche di ieri e l'annuncio di ulteriori 300 quintali di sale a disposizione del Comune.

“La cosa accaduta e che vedo in foto è gravissima. - commenta su Facebook l’assessore all’istruzione Giacinto Verna - Verificherò in prima persona perché ieri pomeriggio si è sottovalutata la pulizia della neve in questa scuola. Intanto sto facendo intervenire da subito i nostri mezzi per provare a recuperare la situazione. Anche questa volta mi assumo la responsabilità verso i bambini ma vorrò anche capire il perché questa cosa è successa. Oggi”.