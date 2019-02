Gli Amici dell’Arte di Lucera a Lanciano per il Festival del Teatro Dialettale

Sarà la compagnia pugliese degli Amici dell’Arte di Lucera la protagonista del secondo appuntamento, domenica 13 gennaio, alle ore 17, al Teatro Fenaroli, del Festival del Teatro Dialettale - Premio Maschera d’Oro città di Lanciano, a cura degli Amici della Ribalta.

“U battezz di Toruccio” è il titolo della commedia che andrà in scena, un’opera che affronta un tema di grande attualità, quello della fecondazione artificiale.

Il lavoro, ricco di numerosi colpi di scena, vede impegnati 12 attori, oltre al soprano Annarita Di Giovine Ardito che, accompagnata al pianoforte, eseguirà dal vivo un brano di grande suggestione e grande coinvolgimento emotivo.

Nonostante l’argomento molto serio, non mancheranno, anche in questa opera, le battute e le risate che fanno parte del repertorio degli Amici dell’Arte, ma come è giusto che sia, il testo propone allo spettatore uno spunto di riflessione su questo tema tanto attuale quanto controverso.