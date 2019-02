"Uno, Nessuno, Centomila", Enrico Lo Verso è Vitangelo Moscarda al Fenaroli

Un bellissimo gioco tra presa di coscienza interiore ed un’apparente pazzia.

Definisce così il suo ritorno in teatro dopo 12 anni, Enrico Lo Verso, ieri sul palco del Fenaroli per la stagione di prosa 2018/2019, con “Uno, Nessuno, Centomila” di Luigi Pirandello, per la regia e adattamento di Alessandra Pizzi.

75 minuti di spettacolo in cui Lo Verso è solo sul palco e veste i panni di Vitangelo Moscarda creando un continuo ed empatico rapporto con il luogo e con il pubblico in un viaggio che ci accompagna a scoprire tutte le maschere della nostra esistenza.