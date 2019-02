Castel Frentano, due ventenni denunciati per spaccio

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castel Frentano e del Nucleo Operativo e radiomobile di Lanciano, nell’ambito di specifici servizi tesi al contrasto della diffusione delle droghe disposti dal superiore comando Compagnia, hanno proceduto al controllo di due giovani, entrambi disoccupati 20enni, già da qualche tempo sotto osservazione da parte dei militari.

Nello specifico, i Carabinieri hanno intercettato i due giovani mentre uscivano da una casetta, nei pressi dell’abitazione di uno dei due, e cercavano di allontanarsi dal luogo a bordo di un’utilitaria che avevano lasciato in sosta con il motore acceso.

Da un immediato controllo, ai due sono stati trovati addosso alcuni grammi di hashish avvolti in carta stagnola nonché una cospicua somma di denaro. A questo punto, i militari, ritenendo che i due ragazzi avessero occultato qualcosa, sono entrati nella casetta per procedere ad una perquisizione del locale e, nel cassetto di un tavolo, hanno trovato altra sostanza stupefacente, sia del tipo marijuana che hashish, già suddivisa in dosi, per complessivi 100 grammi.

Trovati anche due bilancini di precisione, utilizzati per la pesatura della droga, mille euro in contanti, presunto provento dell’attività di spaccio, alcuni grinder (tritaerba) ed altro materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Lanciano .

Incensurati, per D.S., del luogo, e M.N., di Treglio, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Questo ennesimo risultato, portato a compimento dai militari della Compagnia di Lanciano, sottolinea la massima attenzione verso lo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno sempre più dilagante che spesso colpisce giovani e giovanissimi ignari delle conseguenze cui vanno incontro.