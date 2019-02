A 103 anni operata al femore: intervento riuscito per una donna di Lanciano

Intervento riuscito per una donna di 103 di Lanciano dopo la frattura del femmore rimediata tra le mura domestiche. L'anziana era caduta in casa, dove vive assistita da una badante. Inizialmente sembrava che l’infortunio non avesse prodotto conseguenze, ma "il dolore persistente alla gamba ha indotto poi la donna che assiste l’anziana a rivolgersi al 118. Trasportata in ospedale e sottoposta agli accertamenti del caso, le è stata riscontrata una frattura pertrocanterica sinistra, da trattare con intervento chirurgico".

L'operazione è stata guidata dall'equipe di ortopedia guidata dal dottor Enrico Marvi. "L’età avanzata della nonnina rappresentava un elemento di cui necessariamente tenere conto - spiega il medico del Renzetti - perché un intervento chirurgico può facilmente compromettere un quadro di salute che per una centenaria è in equilibrio assai fragile.

Ma la valutazione complessiva delle condizioni è risultata buona e comunque tale da consentire la riduzione della frattura per via chirurgica. Diversamente, infatti, sarebbe andata incontro al rischio di complicazioni localizzate e a una improbabile saldatura dell’osso. Portata in sala operatoria, la paziente è stata sottoposta ad anestesia parziale e quindi a osteosintesi per l’inserimento di un chiodo".

I sanitari hanno monitorato le sue condizioni nelle ore succcessive all'operazione. "La donna ha superato l’intervento e trascorso una notte tranquilla - spiega una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti. Non appena sarà completamente stabilizzata potrà essere trasferita in un’altra struttura per la necessaria riabilitazione".