Promozione, vittorie di Lanciano e Vasto Marina. Pari Casalbordino, San Salvo sconfitto dall’ultima

Bottino pieno per il Lanciano nella prima uscita del nuovo anno. La trasferta col River Chieti si conclude 4 a 1 per i rossoneri che già nel primo tempo si portano in vantaggio con Verna e Quintiliani. Nella seconda frazione di gioco Sardella e Tarquini arrotondano, nel mezzo da registrare l'autorete a favore del River.

I lancianesi conservano così sei punti di vantaggio sulla Bacigalupo Vasto Marina oggi vittoriosa in casa contro l'Ovidiana Sulmona. Al 28'pt Cesario la sblocca con un calcio di rigore, al 37'st Stafa raddoppia. L'Ovidiana Sulmona accorcia a due minuti dalla fine con Cuccurullo, ma la difesa vastese resiste e i tre punti vanno in cassaforte.

Il Casalbordino pareggia e resta ancorato al terzo posto. La partita interna contro il Fossacesia finisce 1 a 1 grazie alle reti di Benedetto per i giallorossi e Tucci per gli ospiti.

Inizia infine con una sconfitta sul campo del fanalino di coda Passo Cordone il 2019 dell’Us San Salvo. Passano in vantaggio i locali dopo 6’ con Antonini. All’undicesimo D’Ottavio, alla seconda partita in biancazzurro, va in rete per il momentaneo 1-1. Al 77’ il Passo Cordone si porta nuovamente in vantaggio con un’autorete di Molino. A dieci minuti dal termine i locali restano in 10 uomini per l’espulsione di Evangelista ma il San Salvo non riesce a pervenire al pareggio.

LA 2ª GIORNATA DI RITORNO

S. Anna - Bucchianico rinv.

Villa - Casolana 1-3

Ortona - Fater Angelini 5-1

Casalbordino - Fossacesia 1-1

River Chieti - Lanciano 1-4

Bacigalupo Vasto Marina - Ovidiana Sulmona 2-1

Passo Cordone - S. Salvo 2-1

Raiano - Scafa Cast rinv.

Piazzano - Val Di Sangro 0-0

LA CLASSIFICA

Lanciano 48

Bacigalupo Vasto Marina 42

Casalbordino 35

Ortona 34

San Salvo 29

Scafa Cast 28*

Villa 26

River Chieti 25

Fater Angelini 24

Val Di Sangro 23

Fossacesia 22

Bucchianico 19*

Piazzano 19

Ovidiana Sulmona 18

Raiano 18*

S. Anna 17*

Casolana 16

Passo Cordone 14

LA PROSSIMA GIORNATA

Fater Angelini Abruzzo - Bacigalupo Vasto Marina

Piazzano - Casalbordino

S. Salvo - Ortona

Fossacesia - Passo Cordone

Ovidiana Sulmona - Raiano

Scafa Cast - River Chieti

Casolana - S. Anna

Bucchianico - Val Di Sangro

Lanciano - Villa