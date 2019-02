L’anno inizia con un una vittoria per l’Athletic Lanciano, pesante sconfitta per il Trigno Celenza

2019 che si apre così come si era chiuso per l'Athletic Lanciano: vittoria e testa del campionato. La trasferta di ieri a Francavilla si è conclusa con un netto 4 a 2 firmato da Di Paolo, Pagano e Farina (doppietta). I tre punti permettono ai rossoneri di conservare due punti in più della Virtus Ortona (vittoriosa a Casalincontrada).

Delle vastesi gioca solo il Trigno Celenza che torna con un pesante passivo da Tollo: 6 a 0. Annullate a causa della neve le partite di Real Casale, Fresa, Scerni e Roccaspinalveti.

LA 16ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Real Casale rinv.

Atletico Francavilla - Athletic Lanciano 2-4 (ieri)

Fresa - Scerni rinv.

Palena - Rapino 3-1

Roccaspinalveti - Pretoro rinv.

S. Vito - Paglieta 1-2

Tollese - Trigno Celenza 6-0

Virtus Ortona - Casalincontrada 3-1

Riposa Palombaro

LA CLASSIFICA

Athletic Lanciano 35

Virtus Ortona 33

Paglieta 31

Palena 29

Tollese 29

Pretoro 26

Atessa Mario Tano 23*

Fresa 23*

Roccaspinalveti 23

Rapino 22

Casalincontrada 17

Scerni 16*

S. Vito 15

Palombaro 15

Real Casale 7*

Trigno Celenza 4

Atletico Francavilla 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Athletic Lanciano - Palena

Casalincontrada - Palombaro

Paglieta - Virtus Ortona

Pretoro - Atletico Francavilla

Rapino - Atessa Mario Tano

Real Casale - S. Vito

Scerni - Tollese

Trigno Celenza - Roccaspinalveti