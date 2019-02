Scuole chiuse? L’avviso del sindaco è una bufala

“Puntuale ogni anno, appena si intravede un fiocco di neve, arriva la bufala sulle scuole chiuse da far girare sui gruppi Whatsapp”. Scrive così il sindaco Mario Pupillo dalla sua pagina Facebook ufficiale, a seguito dell’ormai quasi tradizionale post fasullo in occasione della neve, in cui si afferma che le scuole lunedì 7 gennaio saranno chiuse.

“Diffondere false informazioni utilizzando e falsificando i post della mia pagina pubblica è un atto incivile, che ho provveduto a segnalare alle autorità competenti. - prosegue Pupillo - Lunedì le scuole saranno regolarmente e ovviamente aperte. Ieri - spiega - i tecnici hanno provveduto a verificare gli impianti di riscaldamento, che sono stati accesi con largo anticipo per assicurare ai nostri studenti e ai lavoratori un rientro confortevole a scuola.

Insomma, nonostante la neve, le vacanze di Natale sono davvero finite.