A Santa Liberata fuoristrada in fiamme tra la neve

Auto in fiamme stamattina in località Santa Liberata a Lanciano. Il mezzo, un fuoristrada, è stato trovato in fiamme, incredibilmente tra la neve, nei pressi della chiesa della contrada di Santa Liberata, sulla strada provinciale per Frisa.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lanciano che sono ancora sul posto per domare le fiamme e capire la dinamica del rogo.