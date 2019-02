Paolucci: "per Pupillo un altro anno difficile e un futuro basato sul nulla"

"Ancora una volta, come ormai fa da 7 anni, il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ci fa sapere che quello che si è appena concluso è stato un anno difficile per la sua amministrazione. Nemmeno nella irrinunciabile, per lui, conferenza stampa di bilancio, il nostro primo cittadino si impegna per esordire in modo diverso e recita il solito, noioso, copione" . "Ancora una volta, come ormai fa da 7 anni, il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ci fa sapere che quello che si è appena concluso è stato un anno difficile per la sua amministrazione. Nemmeno nella irrinunciabile, per lui, conferenza stampa di bilancio, il nostro primo cittadino si impegna per esordire in modo diverso e

Tonia Paolucci , che stigmatizza soprattutto il fatto che Pupillo si sia presentato alla stampa da solo, senza neppure un assessore della sua giunta o un altro rappresentante della maggioranza [ LEGGI QUI Lo puntualizza la capogruppo di Libertà in Azione in consiglio comunale,, che stigmatizza soprattutto il fatto che Pupillo si sia presentato alla stampa da solo, senza neppure un assessore della sua giunta o un altro rappresentante della maggioranza [].





"Forse la sua coalizione - rimarca la Paolucci - è già troppo impegnata nella campagna elettorale per le Regionali, così come ha ordinato Legnini. Oppure, visto che continua a voler fare l'uomo solo al comando, stavolta da solo lo hanno lasciato davvero". Per la rappresentante della minoranza, è mortificante per una realtà come Lanciano sentir parlare di grandi risultati con riferimento solo al salvataggio della sede Inps e alla riqualificazione di corso Trento e Trieste .

"Questo la dice lunga - continua - sull'idea di crescita e sviluppo che questa amministrazione ha per la nostra città. Un'autocelebrazione che non tiene invece conto della situazione di un ospedale ormai al collasso, con operatori costretti a turni massacranti per garantire i servizi minimi, di un tribunale chiuso nei fatti, con una proroga che in assenza di provvedimenti condivisi da tutti i parlamentari non solo abruzzesi servirà solo ad allungarne l'agonia".

Per Libertà in Azione significativo è anche il fatto che Pupillo abbia evidenziato i danni provocati dalle ondate di maltempo e dal dissesto idrogeologico .





"Salvo poi - aggiunge - dimenticarsi di tutto questo nel piano regolatore generale , il principale strumento di pianificazione urbanistica di una città, dove non c'è alcun accenno alla difesa del territorio, ma si parla ancora di riqualificazione di piazza D'Amico, area in pieno dissesto. Nessun riferimento neppure ai crolli di via Corsea, risolti semplicemente transennando la strada". Secondo la capogruppo è da censurare anche la scelta di puntare verso Ortona come asse di sviluppo del territorio, dimenticando la Val di Sangro.